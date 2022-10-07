"Жалею о своем разводе": Даурен Айдаркулов признался, что ошибался в прошлом

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский шоумен и актер Даурен Айдаркулов признался, что жалеет о разводе. Он также рассказал, что предпринимал попытки восстановить отношения. Мужчина обеспокоен количество разводов в стране и намерен снизить их число, передает NUR.KZ.

Даурен Айдаркулов рассказал в Instagram, что участвует в социальном проекте, главная цель которого - сократить число разводов в Казахстане.

"У меня было два брака и в обоих случаях я развелся. В первом браке у меня трое детей, во втором - двое. Жалею ли я, что развелся? Да! Пытался ли я восстановить отношения? Да! Кто виноват, что я развелся? Я!

В Казахстане распадается каждая четвертая семья и средний стаж семьи примерно 7-10 лет. И, к сожалению, семьи распадаются уже тогда, когда там есть дети", - отметил шоумен.

Даурен также посетовал, что Казахстан занимает девятое место в мире не только по территории, но и по количеству разводов.

"Я вам говорю эти цифры не для того, чтобы себя оправдать. Нет! Я вам просто хочу показать, в какой плачевной ситуации находится институт семьи Казахстана", - добавил он.

Слова Даурена вызвали неоднозначную реакцию его подписчиков.

"Зачем это озвучивать? Народ и так все знает, что матери детей растят в одиночку", "Второй брак был твоей ошибкой", "Правильно, я вас полностью поддерживаю", "Главное, что человек понял свои ошибки", "Надеюсь, марафон не запустит", - написали они.

Напомним, летом 2020 года Даурен Айдаркулов развелся со второй женой - певицей Акботой Сейтмагамбет. Шоумен также признал, что вина за оба развода лежит на нем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991565-zhaleyu-o-svoem-razvode-dauren-aydarkulov-priznalsya-chto-oshibalsya-v-proshlom/