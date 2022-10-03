"Это особенное блюдо, учите казахский": блогер из России высказался о бешпармаке (видео)

Евгений Курчанов. Фото: instagram.com/ekurchanov

Российский блогер Евгений Курчанов, весной переехавший в Алматы, попробовал казахское национальное блюдо и высказался о его вкусе. Он также посоветовал подписчикам учить казахский, передает NUR.KZ.

Евгений является преподавателем английского языка и все свои посты сопровождает фразой "вывод: учите английский". Однако на этот раз блогер сделал исключение.

В своем Instagram Курчанов показал, как пробует бешпармак.

"В первый раз я пробовал бешпармак у друга в гостях, сейчас попробую в крутом ресторане. Посмотрим, будет ли разница. Блин! Это очень вкусно! Нереально вообще!" - заявил он.

Собеседник спросил Евгения, похож ли бешпармак на какое-нибудь блюдо.

"Это особенное блюдо. Вот ни разу не наигранно. Очень вкусно! Просто вывод: учите казахский", - высказался Курчанов.

Напомним, в июле Курчанов опубликовал видео, в котором сравнил Алматы с Москвой и перечислил пять вещей, которые нравятся ему в Казахстане больше, чем в России. Недавно он пожаловался на хейт после объявления мобилизации в России и отметил, что он "свой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990780-eto-osobennoe-blyudo-uchite-kazahskiy-bloger-iz-rossii-vyskazalsya-o-beshparmake-video/