Айсауле Бакытбек высказалась об отношениях с мужем и своем проживании в съемном жилье

Айсауле Бакытбек. Кадр видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогерша Айсауле Бакытбек высказалась о том, как изменились ее отношения с мужем с момента начала их романа, а также рассказала, чего не потерпит в браке, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики спросили у девушки, были ли случаи, когда супруг поднимал на нее руку.

"Не было таких случаев и не будет никогда. Я стараюсь избегать этого слова, но тут сделаю исключение. Я такого не терплю. Никто меня никогда не бил и не будет. Мой муж всегда, конечно, был джентльменом, но с тех пор, как стал отцом девочки, думаю, будет не преувеличением сказать, что он почти фем-активист.

Мне кажется, что, когда мужчина уверен в себе и самодостаточен, его никак не оскорбляет и не задевает сильная, смелая, привлекательная женщина рядом. Я цвету рядом с ним", - похвасталась Айсауле.

При этом блогерша призналась, что ссоры в их семье бывают.

"Но если 7-8 лет назад у нас еще энтузиазма и глупости хватало каждый раз ссориться, как в первый раз, жечь мосты и что-то друг другу доказывать, то сейчас мы берем пару часов на размышление, а потом садимся разговаривать. Но к такому уровню осознанности и поиску корня конфликта мы шли долго. Идти, главное, вместе", - добавила Бакытбек-Кайдарова.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Другой вопрос от поклонников коснулся квартиры, в которой проживает Айсауле. Ранее она призналась, что живет в съемной квартире и не хочет ипотеку.

"Я не думала, что этот вопрос будет хантить меня еще полгода, ахаха. Ребят, мы снимаем хорошую квартиру в центре города в хорошем жилом комплексе за нормальные такие деньги. Это первая и единственная квартира, которую мы снимаем. У нас есть свое личное жилье, мы на стадии ремонта. И нет, нас не выселяли, за что", - высказалась блогерша.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990700-aysaule-bakytbek-vyskazalas-ob-otnosheniyah-s-muzhem-i-svoem-prozhivanii-v-semnom-zhile/