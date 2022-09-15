Айсауле Бакытбек объяснила, почему живет в съемной квартире и не хочет ипотеку

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогерша Айсауле Бакытбек объяснила, почему живет в съемной квартире и отказываться от ипотеки. Она отметила, что это их личный с мужем выбор, при этом супруги имеют и собственное жилье, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram казахстанская инстадива предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Один из них коснулся проживания в арендованной квартире.

"Я не думала, что это так всех затриггерит. Да, но это наш выбор. Нет, ипотеку мы не хотим. Да, нам нравится. Мы не из поколения "любое жилье, главное - свое", а скорее "свобода выбирать, где тебе жить", вдруг мы решим улететь и пожить в другой стране, например. У нас есть свое жилье тоже, если вас это успокоит", - ответила Айсауле.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987964-aysaule-bakytbek-obyasnila-pochemu-zhivet-v-semnoy-kvartire-i-ne-hochet-ipoteku/