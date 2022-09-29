"У нас такая национальность эмоциональная": Мадлен рассказала о своей матери и семье
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Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала о своей семье. Инстадива также призналась, что, может быть, она "не совсем тот типаж дочери, который бы хотелось видеть" ее матери, передает NUR.KZ.
В своем Instagram Мадлен показала фото с матерью.
"Моя мама идеальна во всем. У нее нелегкий характер, но она справедливая. Может, я не совсем тот типаж дочери, который бы ей хотелось видеть. Я веселая кутежница, в отца. Но я стараюсь быть лучшей дочерью и не подводить свою маму", - написала блогерша.
"А в семье у нас один за всех, все за одного! Сплоченность, доверие, любовь. Да, мы иногда ругаемся между собой, как все нормальные люди. Тем более, у нас такая национальность эмоциональная. Но всегда остаемся вместе!" - добавила Мадина.
Напомним, ранее Мадлен рассказывала, что ее отец по национальности узбек, а мама - татарка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990164-u-nas-takaya-natsionalnost-emotsionalnaya-madlen-rasskazala-o-svoey-materi-i-seme/