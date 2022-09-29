"У нас такая национальность эмоциональная": Мадлен рассказала о своей матери и семье

Мадлен с матерью. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала о своей семье. Инстадива также призналась, что, может быть, она "не совсем тот типаж дочери, который бы хотелось видеть" ее матери, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мадлен показала фото с матерью.

"Моя мама идеальна во всем. У нее нелегкий характер, но она справедливая. Может, я не совсем тот типаж дочери, который бы ей хотелось видеть. Я веселая кутежница, в отца. Но я стараюсь быть лучшей дочерью и не подводить свою маму", - написала блогерша.

Мадлен с матерью. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"А в семье у нас один за всех, все за одного! Сплоченность, доверие, любовь. Да, мы иногда ругаемся между собой, как все нормальные люди. Тем более, у нас такая национальность эмоциональная. Но всегда остаемся вместе!" - добавила Мадина.

Напомним, ранее Мадлен рассказывала, что ее отец по национальности узбек, а мама - татарка.

Родственники Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990164-u-nas-takaya-natsionalnost-emotsionalnaya-madlen-rasskazala-o-svoey-materi-i-seme/