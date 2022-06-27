Мадлен рассказала о своей национальности и о том, чего хочет от будущего мужа

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала о своей национальности, разводе родителей и о том, чего ждет от будущего мужа. Она также ответила на вопрос, есть ли у нее сейчас бойфренд, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Мадину в Instagram об ее отце.

"Мама с ним развелась, когда мне было пять лет. Я его помню, но, чтобы мне его не хватало, такого нет ощущения. Единственное, что хочется мужской защиты. Надеюсь, мой будущий муж мне это даст. Этого у меня не было никогда, приходится отбиваться от придурков одной. Но у меня есть муж сестры, который берет на себя мужскую часть и очень мне помогает во всем", - рассказала инстадива.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Другой поклонник поинтересовался национальностью Мадины.

"Мама - татарка. Папа - узбек", - ответила она.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Вопрос, имеет ли сейчас Мадлен роман, очень будоражит ее фанатов, и они прямо спросили ее, находится ли она в отношениях. На это девушка ответила отрицательно.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадина объяснила, какого отношения ждет от парня.

"Мне нужны отношения здоровые, в гармонии, в защите и любви. Пока я этого не найду в своей жизни, о замужестве речи нет. Я столько строила свою жизнь не для того, чтобы кто-то это разрушил", - высказалась блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ходить по шоу вроде "Холостяка" Мадлен считает для себя неприемлемым.

"Бороться ради 70 килограммов колбаски - не моя тема. Или ради популярности. Пусть за меня дерутся, но точно не я. Это я выбираю, а не меня", - озвучила свою позицию она.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"Я понимаю, что люди вокруг меня будут еще меняться всю жизнь, а я останусь у себя одна. Я для себя ценнее, чем транзитные пассажиры", - высказалась Мадина.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

По словам инстазвезды, свой путь к успеху она начала семь лет назад.

"Я ходила бесплатно на съемки, это еще было семь лет назад. Потребовалось много времени и сил. Ничего с неба не падает", - порассуждала блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадлен считает себя независимой от мнения других людей, в том числе близких.

"Они мою жизнь не проживут, у меня своя голова на плечах", - объяснила она.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975775-madlen-rasskazala-o-svoey-natsionalnosti-i-o-tom-chego-hochet-ot-buduschego-muzha/