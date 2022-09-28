"Она стала раем в моих глазах": Дастан Оразбеков рассказал о безграничной любви к жене

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Отечественный певец Дастан Оразбеков рассказал, как сильно любит свою супругу, которая стала "раем в его глазах". Подписчики в соцсети пожелали паре счастья и долгих лет совместной жизни, передает NUR.KZ.

Солист группы "Орда" написал новый пост в Instagram, который растрогал его подписчиков.

"Песня "Тамшылар" - отражение истории нашей любви с супругой. Мы познакомились в 2006 году, но я был вынужден уехать по работе в Москву, поэтому нам пришлось продолжать общение на расстоянии. В знак своей любви я решил записать для нее эту песню.

В первой строчке есть такая фраза "сенсің жәннәт". Так совпало, что ее имя созвучно со словом "рай". Ведь правда, она стала раем в моих глазах. Вот из такого романа родилась эта песня и большая история нашей семьи", - признался Дастан.

Поклонники его творчества пожелали любящей паре счастья.

"Видно, как вы сильно любите свою прекрасную жену и всегда посвящаете такие прекрасные песни. Вот так должен муж боготворить жену", "Прекрасное исполнение", "Ваша жена очень счастливая", "Красиво", "Влюблена в ваше творчество и в ваш голос", - отреагировали фанаты.

Отметим, что Дастан и Жанат уже долгие годы живут счастливо в браке и растят двоих прекрасных сыновей. Ранее певец рассказывал, что посвятил песню любимой жене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989955-ona-stala-raem-v-moih-glazah-dastan-orazbekov-rasskazal-o-bezgranichnoy-lyubvi-k-zhene/