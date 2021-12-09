"Моя голова кружилась от любви": Дастан Оразбеков посвятил новую песню жене

Дастан Оразбеков с семьей. Фото: instagram.com/dastanello

Певец и актер, солист группы Orda Дастан Оразбеков презентовал новую песню. Он отметил, что посвятил новое творение своей любимой жене, с которой живет вот уже 14 лет и растит двоих сыновей, передает NUR.KZ.

Дастан Оразбеков презентовал новый трек своим подписчикам в Instagram.

"Друзья, признаюсь, что новая песня "Тамшылар" для меня особенная. Эту песню я посвятил своей прекрасной супруге Жанат.

Москва, 2007 год. На хит-параде, проводимом "Европой-плюс", мы с группой Orda стали победителями с песней "Не покидай". Мне было 25 лет, это было время, когда моя голова кружилась от любви.

Говорят, для влюбленного певца не нужно вдохновение, и это правда. В этой песне глубоко чувствуется моя любовь, моя тоска по Жанат.

Недолго думая, в 2007 году мы создали семью. Про это я напишу в следующий раз. А пока примите сердечную песню", - написал Дастан.

Подписчики оставили свои отзывы. Они пожелали влюбленным супругам счастья.

"Пусть ваша любовь будет вечной", "Поражаюсь вашей любви и вашей преданности, вы пример для подражания", "Такая добрая и очень романтичная песня", "За ваше отношение к супруге, к сыновьям хочется вас слушать и любить ваше творчество", "Красавица-жена у вас", "Красивая пара", "Какая замечательная песня", - отметили фанаты.

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946063-moya-golova-kruzhilas-ot-lyubvi-dastan-orazbekov-posvyatil-novuyu-pesnyu-zhene/