"Только после свадьбы": Байзакова высказалась об интиме с женихом и ревности сына

Айжан Байзакова. Скрин: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова, недавно ставшая невестой, рассказала об отношениях со своим женихом и его общении с ее трехлетним сыном, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что Байзакова выходит замуж. После этого подписчики завалили инстадиву вопросами о женихе и отношениях с ним. На некоторые из них блогерша решила ответить.

Один из пользователей соцсети прямо поинтересовался темой интима.

"Нет, только после свадьбы", - посмеялась в ответ на откровенный вопрос Айжан.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Другой подписчик спросил о ревности сына актрисы к ее жениху.

"Нет. Алан любит моего жениха и всегда за него. У них свои мужские секреты. Алан, наоборот, счастлив, он спит посередине, и когда нужно обнять кого-то, он выбирает его. Ревности не замечала", - пояснила Байзакова.

Сын Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Один из вопросов касался ревности Айжан и ее жениха к прошлым отношениям друг друга.

"Не было никаких прошлых отношений, мы друг у друга первые", - отшутилась блогерша.

Айжан Байзакова. Скрин: instagram.com/bayzakova

Кого-то из фанатов заинтересовал вопрос отношения отца маленького Алана к общению сына с женихом Байзаковой.

"Хорошо относится, почему должен по-другому относиться? Главное - счастье Алана, мы все за то, чтобы Алану было комфортно, и его отец - адекватный человек, который не будет как-то не так к этому относиться", - высказалась инстадива.

Айжан Байзакова с сыном. Скрин: instagram.com/bayzakova

"Мы долго были друзьями, но оба были не в отношениях, поэтому часто разговаривали по душам, проводили много времени (я ему жену искала еще), и в итоге поняли, что нравимся друг другу. Но первым признался в любви он. А поняли мы одновременно, что дружить мы больше не можем", - рассказала о своих отношениях Айжан.

Айжан Байзакова с сыном. Скрин: instagram.com/bayzakova

Айжан подчеркивает, что знала о готовящемся предложении замужества.

"Мой жених хотел сделать мне приятное, да, мы могли без этого обойтись, но это же память, я в 100 раз больше полюбила его за такой шаг, за такую подготовку. Он у меня не любит внимание, но ради меня он сделал это, только чтобы я почувствовала себя особенной", - заявила блогерша.

Айжан Байзакова с сыном. Скрин: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова. Скрин: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989931-tolko-posle-svadby-bayzakova-vyskazalas-ob-intime-s-zhenihom-i-revnosti-syna/