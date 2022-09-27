"Кажется, не тот и не туда": Алтынай Жолдыбаева вспомнила первое впечатление от бойфренда

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о знакомстве со своим парнем и первом впечатлении от общения с ним. По словам знаменитости, сначала она сделала вывод, что он не тот, кто ей нужен, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Алтынай спросил в Instagram, сразу ли она почувствовала, что встретила "своего" мужчину.

"Нет. Я, позволив себе познакомиться и перекинувшись парочкой фраз, подумала: "Эммм. Кажется, не тот и не туда". Все по воле Всевышнего, и его планы, безусловно, всегда лучше наших". Обожаю.

Мне характерно игнорировать мужское внимание и желание познакомиться со мной. Мое решение позволить ему это сделать для меня было удивительно сразу же. Хотя потом я убедилась, что в отношениях с ним мои удивительные для себя решения были только впереди", - ответила сестра Камшат Жолдыбаевой.

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Ранее Алтынай Жолдыбаева рассказала о своем бойфренде и перечислила качества, которые ее привлекают в нем. Артистка назвала избранника идеальным мужчиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989762-kazhetsya-ne-tot-i-ne-tuda-altynay-zholdybaeva-vspomnila-pervoe-vpechatlenie-ot-boyfrenda/