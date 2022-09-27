"Я очень сильно верила": 44-летняя экс-солистка "Блестящих" рассказала о беременности

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

44-летняя экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова рассказала, как протекает ее беременность. Она призналась, что давно мечтала о ребенке, и отметила, что "интересное положение" никак не отразилось на ее образе жизни, передает NUR.KZ.

Ольга Орлова показала свой округлившийся живот, запечатевшись в раздельном купальнике. Пользователи Сети принялись поздравлять ее с таким важным событием.

"Оля, ура! Это волшебно!", "Быть мамой - счастье, быть взрослой осознанной мамой - счастье вдвойне!", "Ну как это красиво - быть беременяшкой", "Поздравляю, вы давно об этом мечтали, здоровья вам и малышу", - написали ее коллеги по сцене и поклонники в Instagram.

В сторис Ольга рассказала, как себя чувствует. Она призналась, что мечтала о втором ребенке давно.

"Мы с мужем очень сильно хотели общего ребенка. И у нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За 2,5 года было досточно неудач. Но нужно быть настроенным только на победу. Я очень сильно верила", - призналась она.

Артистка отметила, что ее привычный образ жизни не изменился.

"Честно говоря, ничего не изменилось. Я делаю все то же самое, что и до. Работа, руль, дом, жизнь - все, как обычно", - рассказала Ольга.

Она также отметила, что самое главное для нее сейчас - это выносить ребенка.

"Вы знаете, я много раз узнавала об этом в жизни. Но самое главное - выносить. Поэтому я привыкла "не радоваться раньше времени".

Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что кому-то все дается очень легко. Но, поверьте, это не так.

Но я очень стараюсь делать все от меня зависящее, слушаюсь докторов и очень верю в свои силы", - отметила она.

Сторис Ольги Орловой. Скриншот: instagram.com/olgaorlova1311

Напомним, в конце прошлого года Ольга Орлова вышла замуж. Это второй брак знаменитости. Ее брак с бизнесменом Александром Кармановым распался в 2004 году. У бывших супругов есть сын Артем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989743-ya-ochen-silno-verila-44-letnyaya-eks-solistka-blestyaschih-rasskazala-o-beremennosti/