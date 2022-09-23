"Лучший мужчина, лучший друг, лучший муж": Ольга Орлова посвятила нежные строки супругу

Ольга Орлова с супругом. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова растрогала подписчиков нежным признанием в любви своему супругу. Экс-солистка "Блестящих" назвала его "самым лучшим мужчиной на свете", передает NUR.KZ.

Ольга опубликовала совместное фото с мужем и написала трогательный пост в Instagram.

"С днем рождения, мой самый лучший мужчина на свете! Я всегда верила в то, что встречу человека, в котором будет все, о чем можно только мечтать!

Мой самый добрый, самый заботливый, самый понимающий человек на Земле! Лучший мужчина, лучший друг, лучший муж!

Завтра я получу за то, что выложила наше совместное фото, но это будет завтра… А сегодня я просто хотела сказать, как сильно я тебя люблю!" - отметила она.

Подписчики, в числе которых Анна Семенович, Ксения Бородина, Инна Маликова, Марина Газманова и другие знаменитости, пожелали супругам счастья и любви.

"Какие вы красивые, любовь в вас сияет", "Как же я люблю Валеру. С днем рождения, лучший муж самой любимой подруги", " Вы безумно похожи и очевидно счастливы", "Как приятно вас видеть вместе. Присоединяемся к поздравлениям!", "Красивая пара", "Берегите друг друга", - гласят комментарии.

Напомним, в декабре прошлого года 44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" вышла замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989305-luchshiy-muzhchina-luchshiy-drug-luchshiy-muzh-olga-orlova-posvyatila-nezhnye-stroki-muzhu/