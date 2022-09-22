Элизат Берикова высказалась о новом браке и отношениях с парнем младше нее

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова высказалась о новом браке. Она призналась, что пока не готова к нему, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Элизат показала, как выглядела много лет назад.

"Мне тут 18 или 19 лет. 10 лет я была такой", - пояснила музыкальная исполнительница.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Подписчики спросили у представительницы шоу-бизнеса, хотела ли бы она выйти замуж еще раз.

"Пока нет", - ответила Элизат.

Один из пользователей соцсети также написал, что парень 2001 года рождения хотел бы встретиться с артисткой.

В ответ девушка отшутилась, что пока не готова к третьему сыну.

"Еле справляюсь с двумя", - заявила певица.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Напомним, ранее Элизат рассказала, почему перестала петь. Она отметила, что у нее "внутри пусто".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989030-elizat-berikova-vyskazalas-o-novom-brake-i-otnosheniyah-s-parnem-mladshe-nee/