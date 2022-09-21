"Внутри пусто": разведенная экс-солистка "КешYOU" рассказала, почему перестала петь

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова рассказала, почему перестала петь и ушла в бизнес. По словам артистки, у нее "внутри пусто", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Элизат ответила на вопросы подписчиков.

Одна из них отметила, что певица ушла совсем другую сферу (сейчас артистка занимается своим салоном красоты - прим.ред.).

"Я обожаю свою работу и все, что связано с красотой. Пока внутри пусто, даже не знаю, о чем петь", - призналась бывшая солистка "КешYOU".

Другой поинтересовался, испытывала ли она в браке симпатию к другим мужчинам.

"У меня времени не было. Я себя помню только беременной", - пошутила Элизат.

На вопрос, почему она не сошлась с бывшим мужем, представительница шоу-бизнеса философски заявила, что "это жизнь, всякое бывает".

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988951-vnutri-pusto-razvedennaya-eks-solistka-keshyou-rasskazala-pochemu-perestala-pet/