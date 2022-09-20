"Авария, инвалидность, коляска": Айгуль Мукей назвала Тамару Асар "мотивационным примером"

Фото: Instagram/tamara_assar_official

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей назвала певицу Тамару Асар "мотивационным примером", восхитившись тем, как артистка не сломалась, несмотря на страшные события в жизни, передает NUR.KZ.

Мукей посвятила Тамаре Асар несколько Stories в своем Instagram.

"Сегодня мой мотивационный пример для вас - это Тамара Асар. Пример жизнелюбия и оптимизма для многих. Страшная авария, инвалидность, коляска. Потеря супруга. Одна, без ноги, с маленьким сыном на руках. У меня уже спрашивают: когда родила сына? До аварии или после? Она вышла замуж после.

Я пишу не об этом, а о силе ее духа, о воле. Она на сцене танцует и поет (песни, в основном пишет сама). Вышла замуж за замечательного человека, родила прекрасную дочь Ажар", - прокомментировала телеведущая.

Айгуль Мукей и Тамара Асар. Фото: instagram.com/aigulmukei

Напомним, ранее мы писали, что 46-летняя певица Тамара Асар организовала торжество в честь дня рождения дочери Ажар, которой исполнился 1 год .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988645-strashnaya-avariya-invalidnost-kolyaska-aygul-mukey-nazvala-tamaru-asar-motivatsionnym-primerom/