"Кажется, появился парень": Камшат Жолдыбаевой в закрытом платье напророчили скорую свадьбу

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева поделилась новым видео в соцсети. Фанаты решили, что девушка влюблена, поскольку стала одеваться скромнее, предпочитая закрытую одежду, передает NUR.KZ.

"Август 2022", - подписала Камшат видео, добавив смайлик в виде синего сердечка. На кадрах певица в закрытом длинном платье. Широкий наряд скрывает ее точеную фигуру.

Девушка выглядит очень счастливой, пьет кофе и неспешно прогуливается, наслаждаясь солнечным днем и красивой природой.

Фанаты, заметившие изменения в стиле одежды Камшат, оставили свои комментарии под видео, опубликованное в Instagram.

"Мне кажется, у Камшат появился парень", "Не привыкла видеть ее такой закрытой. Но прикольно. Ей идет", "Моя любимая казахстанская актриса и певица", "Можно быть особенно красивой и в длинном платье. Оставайтесь такой же скромной", "Кажется, вы провели неке, будьте счастливы", "Когда свадьба?", "Я так рада за вас!", "Этого парня Бог послал", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983498-kazhetsya-poyavilsya-paren-kamshat-zholdybaevoy-v-zakrytom-plate-naprorochili-skoruyu-svadbu/