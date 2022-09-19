Асель Аскар о своей жизни: Неудавшаяся актриса второго плана, за спиной два неудачных брака

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская блогерша Асель Аскар прокомментировала свою жизнь. Она назвала себя "неудавшейся актрисой второго плана", у которой за спиной два неудачных брака и которая все еще живет у мамы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель опубликовала серию видео, которую назвала мини-сериалом "Жизнь Асель Аскар без прикрас". Она призналась, что в своих мечтах является "самой востребованной актрисой, одной из самых популярных певиц нашей страны", а ее лицо украшает самые большие билборды столицы.

"В реальности я неудавшаяся актриса второго плана, далеко не певица и уж точно не звезда нашего времени. Я обычный блогер, мне 31 год, за спиной два неудачных брака, двое детей и я все еще живу у мамы", - констатировала блогерша.

Ранее она заявила, что расскажет подписчикам, если разведется со вторым мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988394-asel-askar-o-svoey-zhizni-neudavshayasya-aktrisa-vtorogo-plana-za-spinoy-dva-neudachnyh-braka/