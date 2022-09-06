"Это нормально, когда женщина забирает деньги себе": Асель Аскар о проданной машине мужа

Аскар Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар ответила на слухи о том, что она "продала машину мужа и забрала деньги себе". Знаменитость заявила, что "это нормально, когда женщина забирает деньги себе", передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики поделились тем, какие слухи слышали б Асель. Один из них заявил, что, как слышал, актриса якобы "продала машину мужа и забрала деньги себе.

"А это да. Да и там много подробностей я отложила в сторону. А вообще это как бы нормально, когда женщина забирает деньги себе", - ответила Аскар.

Другой сообщил о слухе, будто она развелась со вторым супругом.

"Если этот день настанет, поверьте, я вам первым сообщу. Вы что, это же такой хайп, нельзя его упускать. Надо делать монетизацию с любого повода. А что, от Бузовой, Самойловой, Бородиной отставать, что ли. Надо делать бабки. Курс потом открою "Как пережить развод и расставание", - высказалась блогерша.

Stories Асель Аскар. Скрины: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986184-eto-normalno-kogda-zhenschina-zabiraet-dengi-sebe-askar-askar-o-prodannoy-mashine-muzha/