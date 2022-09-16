"Нас мотало больше 10 лет по странам": Нучи о тяжелых временах и покупке квартиры для мамы

Нучи с матерью. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев рассказал о тяжелом времени своей жизни, когда ему с семьей пришлось скитаться по разным странам и квартирам. Он также поведал о своем обещании купить квартиру маме и его исполнении, передает NUR.KZ.

"Нас мотало больше 10 лет по разным странам, квартирам и местам, которые я даже вспоминать не хочу. Отчим лежал на диване, я беспробудно бухал, утопая в депрессии, сестренка училась в школе, и только мама одна тащила нас всех. И когда однажды на кухне мама сутуло пила чай, я увидел в ее глазах неизбежность и отчаяние. Я пообещал ей, что у нас непременно будет своя квартира, и не одна, а три!" - написал Нучи в своем Instagram.

По словам блогера, свое обещание он давно сдержал.

"Первой я купил квартиру маме в Астане. И только спустя пару лет приобрел себе. Я часто делюсь с вами своими обидами на маму, но эти обиды от безмерной любви к ней. И мне правда не все равно, что между нами происходит, я иду туда, где больно не потому, что хочу, чтобы было больно мне или ей, а потому что я так сильно ее люблю, и очень хочу, чтобы ушли все обиды и претензии", - пояснил Нурлан.

Нучи с матерью. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Напомним, ранее Нучи высказался об отношениях с матерью. По словам Нурлана Алимходжаева, его растила бабушка и необходимую любовь и заботу он получал только от нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988123-nas-motalo-bolshe-10-let-po-stranam-nuchi-o-tyazhelyh-vremenah-i-pokupke-kvartiry-dlya-mamy/