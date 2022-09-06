"Почему я должен заботиться о "чужой" женщине": Нучи высказался об отношениях с матерью

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нучи рассказал о своих отношениях с матерью. По словам Нурлана Алимходжаева, его растила бабушка и необходимую любовь и заботу он получал только от нее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нучи рассказал, что сейчас занимается стоматологическими проблемами матери. При этом он бы хотел, чтобы его мама была самостоятельной и независимой.

"Меня растила бабушка, вот где собака зарыта! И сейчас, помимо прочих обид, у меня стоит вопрос: а почему, собственно, я должен заботиться о "чужой" женщине, которая бросила меня и занималась своей личной жизнью? Если и есть в моем сердце что-то светлое, так это теплота и безусловная любовь к моей ажеке. Я люблю ее всецело и принимаю абсолютно.

Она меня лупила как сидорову козу (за дело). Но только от нее я получал ту так необходимую мне любовь и заботу. Мать - наше главное зеркало. За этот год совместного проживания мы оба проделали огромный путь и все еще в пути. И если раньше я говорил: " Я зашел в клетку с тигром", то сейчас я понял: в клетке два тигра. Я больше ее не боюсь", - высказался Нурлан.

Stories Нучи. Скрины: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986422-pochemu-ya-dolzhen-zabotitsya-o-chuzhoy-zhenschine-nuchi-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-s-materyu/