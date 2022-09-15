"Уделяйте особое внимание качеству": Нурболат Абдуллин поразмышлял об отношениях

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный исполнитель Нурболат Абдуллин посоветовал своим подписчикам в соцсети ценить настоящую дружбу и не терять хороших людей из своего окружения, передает NUR.KZ.

Нурболат Абдуллин поразмышлял о человеческих отношениях. Своими размышлениями певец поделился в сторис Instagram.

"Людей, с которыми ты общаешься, порой можно сравнить с одеждой. Со временем она изнашивается. С чем-то ты не хочешь расставаться, а что-то выбрасываешь без сожаления. А иногда видишь свою вещь на незнакомом прохожем.

К примеру, некоторые вещи, которые я покупал на стипендию, на свой первый заработок, когда был совсем юным, еще висят в моем гардеробе. Так что уделяйте особое внимание качеству одежды", - отметил Нурболат.

Сторис Нурболата Абдуллина. Скрин: instagram.com/nurbullin

Ранее мы писали, что Нурболат Абдуллин растрогал Казнет семейным видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987952-udelyayte-osoboe-vnimanie-kachestvu-nurbolat-abdullin-porazmyshlyal-ob-otnosheniyah/