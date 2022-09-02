Нурболат Абдуллин растрогал Казнет семейным видео

Нурболат Абдуллин с семьей. Кадр из видео: instagram.com/nurbullin

Отечественный исполнитель Нурболат Абдуллин умилил фанатов семейными кадрами. Его старшей дочери исполнилось 5 лет. Девочка была искренне рада сюрпризу, который ей устроили любящие родители, передает NUR.KZ.

Нурболат Абдуллин - отец двух очаровательных девочек. Накануне он показал, как его ждут дома. А его фото с малышками умилило Казнет.

Фанатов не могло оставить равнодушными новое видео, которым счастливый отец поделился в Instagram. Нурбуллин и его супруга решили устроить сказочный день рождения старшей дочери, которой исполнилось 5 лет.

"С днем рождения, мой жеребеночек", - подписал певец теплые кадры.

На видео его младшая дочурка несет для именинницы красивый торт с зажженной свечой-цифрой. А родители уже ждут виновницу торжества с огромным букетом нежных роз, шарами и подарками.

Подписчики разделили радость артиста и пожелали его девочкам счастья.

"Для счастья много и не надо", "Прекрасная семья", "Желаю счастья вашим двум ангелочкам", "Дай Бог вам долгой жизни", "Нурболат - молодец, много внимания уделяет своим девочкам, для дочерей очень важен отец", - умилились пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985953-nurbolat-abdullin-rastrogal-fanatov-semeynym-video/