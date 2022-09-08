"Вышел из тюрьмы 1,5 года назад": Байзакова рассказала о своем отце и отказе от общения с ним

Айжан Байзакова с семьей. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова выписалась из больницы. Она также рассказала о своем отце, который побывал в тюрьме и с которым она долгое время не общалась, передает NUR.KZ.

Байзакова поведала, что уже выписалась из больницы, куда попала после того, как сильно похудела.

"Эти дни в больнице были очень полезны, конечно, не очень хорошо, но все же было полезно. Во-первых, со стороны здоровья узнала, что у меня панкреатит. "Покапались", появился хоть какой-то аппетит, немножко поела, потому что вообще вес ужасно уходил.

Второе: было время подумать, потому что я выключила Instagram, Whats'app, не сидела, вообще ничего не читала. Как раз побыла со своими мыслями наедине, вспомнила многие моменты из детства, связанные с отцом, мамой, много с чем. Было время хорошо подумать", - рассказала инстадива на своей странице.

По словам Айжан, ее друзья говорят, что у нее не жизнь, а остросюжетный сериал.

"Если б я вам все рассказывала, что происходит в моей жизни, вы были бы в шоке. У меня бы, наверное, просмотры поднимались в миллионы раз. Но не все можно рассказывать", - пояснила актриса.

Одним "секретом" Байзакова все же поделилась.

"Мой папа сидел в тюрьме. И вышел оттуда 1,5 года назад. Я никому не показывала, что мне больно, говорила, что мне все равно. Но по ночам я плакала. Я пыталась помочь ему адаптироваться, у меня не получилось. Я никому не говорила, но эти 1,5 года мы не общались. Именно я. Со своими обидами. Алихан общался. Но сейчас я хочу возобновить общение, не знаю, хочет ли он", - призналась Айжан.

По словам блогерши, ее маленький сын поинтересовался, где ее папа.

"И все, я уже не могла притворяться. Я поняла, что это та самая моя слабость, которую я пыталась превратить в силу. Думала, что, перестав с ним общаться и не обсуждая это ни с кем, я спасу себя. На самом деле довела себя до 48 килограммов", - резюмировала Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986720-vyshel-iz-tyurmy-15-goda-nazad-bayzakova-rasskazala-o-svoem-ottse-i-otkaze-ot-obscheniya-s-nim/