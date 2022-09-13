"Не держу зла": молодая жена Петросяна рассказала о своих жизненных правилах

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

33-летняя Татьяна Брухунова рассказала, что означает для нее красота и гармония. Супруга известного юмориста Евгения Петросяна призналась, что не держит зла, не сердится и не идеализирует людей, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, что для Татьяны значит красота.

"Гармония. Когда человек живет в согласии с собой он излучает красоту. Ту самую, которую ничем не подменить и ни с чем не спутать", - ответила она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Скриншот: instagram.com/bruhunova

Фанаты попросили совета у жены Петросяна, как можно достичь гармонии с собой.

"Вы ждете от меня "рецепт", но его нет. Я живу просто. Не держу зла. Не сержусь. Верую всей душой. Люблю тех, кто рядом. Берегу в силу своих возможностей дорогих мне людей. Каждое утро благодарю Бога за новый день. Не идеализирую людей. Вот и все мои столпы, что дают уверенность в завтрашнем дне", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987525-ne-derzhu-zla-molodaya-zhena-petrosyana-rasskazala-o-svoih-zhiznennyh-pravilah/