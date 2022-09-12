"Благодарна за все сложности, которые сделали меня сильнее": Ольга Орлова рассказала о себе

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Поклонников интересовало, какие попытки артистка предпринимала, чтобы встретить мужчину мечты, передает NUR.KZ.

Экс-солистка «Блестящих» счастлива в браке. В конце прошлого года 44-летняя артистка вышла замуж во второй раз.

"Я не сидела дома, я очень много работала, так как была единственным кормильцем в семье. По две-три смены в день. Но находила в себе силы выползать из дома, хотя бы пару вечеров в неделю. Вы никогда не встретите человека, сидя дома", - призналась она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ольга рассказала, что никогда не проявляла внимания к мужчине первой.

"Это моя принципиальная позиция. Я предпочитаю, чтобы локомотивом был мужчина, а не женщина", - отметила артистка.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Певица призналась, что ей не раз делали больно.

"А вы думаете, что я робот? Конечно, делали. В жизни было всякое: боль, предательство, измены. Это мой опыт, благодаря которому сегодня я та, кого вы знаете. Я очень благодарна за все те сложности, которые сделали меня сильнее", - заявила она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987381-blagodarna-za-vse-slozhnosti-kotorye-sdelali-menya-silnee-olga-orlova-rasskazala-o-sebe/