"Сейчас бы стирала трусы мужа-тирана": Байзакова рассказала о предложении руки и сердца

Айжан Базакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала о полученном ею когда-то предложении руки и сердца. Актриса заявила, что если бы тогда вышла замуж за того человека, то не смогла бы увидеть мир и засела бы дома с тремя детьми, стирая белье мужа-тирана, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков поинтересовался у знаменитости, предлагали ли ей выйти замуж.

"Когда была щеглухой, чуть не выскочила замуж. Но Бог на моей стороне и уберег меня от этого, сейчас бы сидела с тремя детьми, не увидев мир, стирала бы носки и трусы мужа-тирана, которому было бы все равно, кто я и как меня зовут. Я бы от своей тупости и неудовлетворенности жизнью парила бы ему мозги, а он бы меня бил, в итоге бы развелись.

Я считаю, что прежде чем выходить замуж, нужно самой обустроиться в этом мире, стать счастливой внутри, чтобы потом был брак прекрасным, чтобы вы не напрягали друг друга и просто любили без всяких заморочек. Так что все, что ни случается, все к лучшему", - заявила Айжан.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Кроме того, Байзакова рассказала, как однажды убежала из дома.

"Это от тупости. Даже стыдно за это. Думала, что-то этим докажу, мама в этом плане молодец: "Ушла? Ну и скатертью дорога". Потом как овца побитая я, конечно же, возвращалась через пару дней.

А так советую вам этого не делать, если, конечно, в семье не крайние случаи, что реально надо валить (побои со стороны отца или же насилие), все остальное - это нормально. Живите лучше дома с родителями, будет еще время, когда будете жить отдельно и будете скучать", - посоветовала актриса.

Айжан Базакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964362-seychas-by-stirala-trusy-muzha-tirana-bayzakova-rasskazala-o-predlozhenii-ruki-i-serdtsa/