"У меня уже критическое состояние": Байзакова из больницы рассказала о проблемах со здоровьем (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова рассказала о своих проблемах со здоровьем. По словам блогерши, у нее "критическое состояние", она не может есть и от этого сильно похудела, передает NUR.KZ.

Как рассказала Байзакова на своей странице, она легла в больницу.

"Ребята, всем привет, я знаю, что многие из вас переживают, куда я пропала и так далее. Я на два дня выключила вообще Instagram, Whats'app, потому что у меня уже критическое состояние. Я похудела до 48 килограммов при росте 174 сантиметра.

Есть вообще не могу, вот просто, я не знаю, нет аппетита. Я решила лечь, "покапаться", чтобы лишний раз не отвлекаться на Instagram, Whats'app, поэтому их отключила. Вот. Надеюсь, наконец начну набирать вес", - пояснила Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1986535-u-menya-uzhe-kriticheskoe-sostoyanie-bayzakova-iz-bolnitsy-rasskazala-o-problemah-so-zdorovem-video/