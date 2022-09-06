"Для меня это не преграда": Нурлан Батыров о романе с женщиной, имеющей детей

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский блогер Нурлан Батыров высказался о романе с женщиной, имеющей детей. Он заявил, что считает подобные вопросы очень странными, передает NUR.KZ.

Ранее Нурлан Батыров признался, что у него появились романтические отношения с девушкой, однако раскрывать личность избранницы не стал.

Пользователи соцсети поинтересовались у вайнера, стал ли бы он встречаться с женщиной, имеющей детей.

"Для меня такие вопросы очень странные, в смысле женщина с детьми уже все? Она становится неполноценной? Что может быть с ней не так, если у нее есть дети? Для меня это не преграда", - ответил Нурлан.

Другая подписчица попросила совета, как относиться к тому, что парень просит денег в долг.

"Для меня это странно, неприемлемо! Хотя пары бывают разные, думаю, это индивидуально. Но чисто мое мнение: считаю, это неправильно", - высказался Батыров.

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986343-dlya-menya-eto-ne-pregrada-nurlan-batyrov-o-romane-s-zhenschinoy-imeyuschey-detey/