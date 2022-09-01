"Самое большое счастье на Земле": Нурболат Абдуллин показал, как его ждут дома

Нурболат Абдуллин с дочерьми. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный исполнитель Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, умилил подписчиков, показав, какой сюрприз ему готовит маленькая дочь, ожидая папу с работы. Пользователи Казнета отметили, что певец является очень хорошим отцом, передает NUR.KZ.

Нурболат поделился трогательным видео в Instagram. У порога дома артиста ожидал сюрприз, приготовленный его дочерью.

"Я прихожу поздно ночью домой, а меня ждет рисунок моей дочери, который она адресовала мне, моя дорогая. Завтра куплю все, что она пожелает, я очень ценю ее труд", - рассказал Абдуллин.

Фанатов умилило также фото Нурбуллина с двумя его детьми.

"Умница и шалунишка", - прокомментировал он теплый снимок.

"Это самое большое счастье на Земле!", "Какие у вас доченьки миленькие", "На вас очень похожи", "Пусть будут живы-здоровы папины ангелочки", "Лапуси", "Вы суперпапа", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985744-samoe-bolshoe-schaste-na-zemle-nurbolat-abdullin-pokazal-kak-ego-zhdut-doma/