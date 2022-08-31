"Моя королева": Айжулдыз Адайбекова рассказала, что редко видит маму из-за съемок

Жанар Айжанова с дочерью Айжулдыз Адайбековой. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она также порадовала фанатов своей звездной мамы, опубликовав ее фото, передает NUR.KZ.

Подписчики попросили Айжулдыз побольше показывать в своем блоге маму - актрису и певицу Жанар Айжанову.

"Я маму вижу редко сейчас, так как она 24/7 на съемках, а я тоже работаю над своими проектами. Поэтому могу показать вам мои любимые фотки. Моя королева", - написала она.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Девушку спросили, что она делает, когда ее одолевает депрессия.

"Отменяю все свои планы. Хожу пешком, слушаю любимую музыку и начинаю разговаривать с собой. Задаю вопросы и четко нахожу ответы. Разговариваю со Всевышним", - ответила она.

Айжулдыз отметила, что в такое время много медитирует, ест сладкое и обращается к своему психологу, а также помогает нуждающимся, занимается йогой.

Напомним, весной прошлого года Айжулдыз Адайбекова впервые стала мамой и тут же сообщила о разводе.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985481-moya-koroleva-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-chto-redko-vidit-mamu-iz-za-semok/