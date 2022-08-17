"Поскорее бы все наладилось": родившая второго сына Тодоренко рассказала о своих буднях

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала, с какими трудностями столкнулась после родов. Ее трехлетний сын, требуя внимания, стал сильно шалить, передает NUR.KZ.

В середине июля этого года Регина сообщила о рождении второго сына. Будни молодой мамы проходят в заботах о детях.

"Старший сын сегодня отжигает весь день: разбил половину моих магнитов из разных стран (а они мне дороги), засунул в рот активированного угля, вдруг начал лизать таблетку для посудомоечной машинки! Еле вытащила изо рта. Прячусь от всех под одеялом, чтобы немного прийти в себя", - рассказала она.

Сторис Регины Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина попросила совета у подписчиков, что нужно делать, когда силы на исходе.

"Я понимаю, что нашему старшему сыну просто необходимо внимание. И такое бунтарское поведение - всего лишь адаптация к новой жизни, новому режиму, младшему брату. Поскорее бы все наладилось", - поделилась она.

Сторис Регины Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983619-poskoree-by-vse-naladilos-rodivshaya-vtorogo-syna-todorenko-rasskazala-o-svoih-budnyah/