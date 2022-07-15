"Старший брат готов тебя сожрать": Регина Тодоренко родила второго ребенка (фото)
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Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка. Супруга Влада Топалова заявила, что мальчик родился "богатырем", и отметила, что старший брат "готов сожрать" его, передает NUR.KZ.
Ранее Тодоренко рассказала, что решила не узнавать пол ребенка до родов. Теперь стало известно, что у звездной пары родился второй сын.
"Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас.
Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - написала Регина в своем Instagram.
Старший сын Влада и Регины родился в декабре 2018 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976029-starshiy-brat-gotov-tebya-sozhrat-regina-todorenko-rodila-vtorogo-rebenka-foto/