"Старший брат готов тебя сожрать": Регина Тодоренко родила второго ребенка (фото)

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка. Супруга Влада Топалова заявила, что мальчик родился "богатырем", и отметила, что старший брат "готов сожрать" его, передает NUR.KZ.

Ранее Тодоренко рассказала, что решила не узнавать пол ребенка до родов. Теперь стало известно, что у звездной пары родился второй сын.

"Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас.

Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - написала Регина в своем Instagram.

Старший сын Влада и Регины родился в декабре 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976029-starshiy-brat-gotov-tebya-sozhrat-regina-todorenko-rodila-vtorogo-rebenka-foto/