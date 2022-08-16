"Прекрасная семья": Майя Бекбаева поделилась теплым фото с отдыха в Турции

Майя Бекбаева с семьей. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поделилась в Сети семейным фото с отдыха в Турции. Подписчики оставили теплые комментарии под снимком, передает NUR.KZ.

Недавно Майя собрала комплименты верных фанатов, показав фигуру в бикини. Майя рассказала, что уже второй год проводит отпуск в Аланье. Теледива отметила, что лучший отдых для нее - это отдых с близкими людьми.

"Путешествовать нужно вместе. Нет, можно, конечно, если остро хочется тишины и разговора с собой, рвануть куда-то одной. Но лучше вместе!

Просыпаться с лучами солнца, брести к морю, держась за руки, топать босыми ногами по еще прохладному песку, сидеть, опустив ноги в прибой, обнимая то дочь, то сына, вдыхая теплые, родные макушки, пахнущие морем и солнцем.

Пить кофе, жмуриться от удовольствия, прижимаясь щекой к плечу мужа. И сто раз в день шептать каждому из них: "Я тебя ужасно сильно люблю", - написала Майя в Instagram.

Она отметила, что лето быстро кончается и нужно успеть зарядиться положительными эмоциями.

"Пусть наше лето будет долгим. Пусть в нем будет много нас, наших детей, пусть будет время наобнимать и надарить им столько любви, чтобы на всю жизнь хватило. Все остальное обязательно заработается, сложится, осуществится… А путешествовать нужно вместе", -

Подписчики прокомментировали пост теледивы.

"Какие неземные дети, невероятно красивые", "Простые слова, но очень нужные", "Прекрасная семья", "Будьте всегда вместе", "Столько любви в каждом слове", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983406-prekrasnaya-semya-mayya-bekbaeva-podelilas-teplym-foto-s-otdyha-v-turtsii/