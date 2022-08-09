"Самая красивая казашка": 43-летняя Майя Бекбаева покрасовалась фигурой в бикини (фото)

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева отправилась с мужем на отдых в Аланью, где покрасовалась своей фигурой в черном бикини, передает NUR.KZ.

"Мы в Аланье! Второй год подряд мы выбираем это место для проведения своего отпуска. Все нравится! Невероятно теплое, комфортное море, живописные виды, уют многочисленных, атмосферных кафешек, доступные фрукты, овощи, морепродукты.

В общем, мы влюблены в тебя, Алания! Будем наслаждаться и вдыхать лето. А после отпуска начнется новый этап и новый рывок. Каким он будет? Не знаю, но я доверяю всему, что преподносит мне жизнь", - написала Бекбаева в своем Instagram.

"Красивущие", "Майя - самая красивая казашка для меня!", "Какая красота, море, природа и, конечно, ваши классные фотки", "Какое фото, столько теплоты и любви в нем!", "Ваша фигура супер. Красивого загара вам", - отреагировали на фото телеведущей с мужем поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982308-samaya-krasivaya-kazashka-43-letnyaya-mayya-bekbaeva-pokrasovalas-figuroy-v-bikini-foto/