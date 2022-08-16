Карина Оксукпаева: Ближе к 30 годам девушки умеют получать удовольствие
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Казахстанский блогер-миллионник Карина Оксукпаева устроила вечер откровений с подписчиками в соцсети. Она поразмышляла на тему интима в зрелости и рассказала, кто в их семье больше зарабатывает, передает NUR.KZ.
Карине задали деликатный вопрос. Подписчики поинтересовались, не угасла ли страсть в отношениях супругов с годами.
"Раньше, когда мои друзья-щеглы (я тоже тогда была щеглухой) подкатывали к 30-летним, я их не понимала. А теперь понимаю. Ближе к 30 девушки умеют получать удовольствие, потому что знают, чего хотят. И доставлять удовольствие они тоже умеют", - заявила блогер в Instagram.
Карина также рассказала, кто в семье больше зарабатывает. И делят ли они с мужем - блогером Арманом Юсуповым - семейный бюджет.
"Сейчас он. Никак не делим, он у нас общий", - призналась молодая мама.
Ранее мы писали, что Арман Юсупов подарил Карине Оксукпаевой дорогой автомобиль и попросил третьего ребенка. Однако Карина призналась, что это была всего лишь шутка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983317-karina-oksukpaeva-blizhe-k-30-godam-devushki-umeyut-poluchat-udovolstvie/