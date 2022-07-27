Арман Юсупов подарил жене автомобиль и попросил третьего ребенка (видео)
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Блогер Арман Юсупов преподнес Карине Оксукпаевой дорогой автомобиль, шокировав ее. Взамен вайнер попросил у жены третьего ребенка, передает NUR.KZ.
Кадры получения дорогостоящего презента от мужа Карина выложила в Instagram.
"Просто что происходит? Ты нормальный, нет? Арма, с ума сошел? Я теперь как должна тебе...", - воскликнула ошарашенная блогерша.
"Третий ребенок, все, там единственный вариант", - ответил на ее реплики Арман.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Супруги также опубликовали шуточное видео, в котором сравнили подарки, которые дарят друг друга.
На кадрах Карина получает то самое авто, а Арману достается кружка с изображением жены, которая, тем не менее, при выражении возмущения блогерши случайно разбивается. Причиной возмущения послужило подозрение, что муж не сильно рад подобному презенту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980434-arman-yusupov-podaril-zhene-avtomobil-i-poprosil-tretego-rebenka-video/