Арман Юсупов подарил жене автомобиль и попросил третьего ребенка (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Блогер Арман Юсупов преподнес Карине Оксукпаевой дорогой автомобиль, шокировав ее. Взамен вайнер попросил у жены третьего ребенка, передает NUR.KZ.

Кадры получения дорогостоящего презента от мужа Карина выложила в Instagram.

"Просто что происходит? Ты нормальный, нет? Арма, с ума сошел? Я теперь как должна тебе...", - воскликнула ошарашенная блогерша.

"Третий ребенок, все, там единственный вариант", - ответил на ее реплики Арман.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Супруги также опубликовали шуточное видео, в котором сравнили подарки, которые дарят друг друга.

На кадрах Карина получает то самое авто, а Арману достается кружка с изображением жены, которая, тем не менее, при выражении возмущения блогерши случайно разбивается. Причиной возмущения послужило подозрение, что муж не сильно рад подобному презенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980434-arman-yusupov-podaril-zhene-avtomobil-i-poprosil-tretego-rebenka-video/