Карина Оксукпаева опровергла слова о подаренной мужем машине и назвала его неблагодарным (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогерша Карина Оксукпаева развеяла слова о том, что супруг подарил ей дорогое авто. Она также заявила, что сама никогда не дарит мужу подарки, передает NUR.KZ.

Ранее Арман Юсупов выложил видео, на кадрах которого преподнес супруге дорогой автомобиль, шокировав ее, а затем попросил третьего ребенка.

Однако это все оказалось шуткой.

В своем Instagram Карина заявила, что, к сожалению, муж вовсе не дарил ей машину.

"К сожалению, "Майбах" он мне пока что не подарил. Это такси. Но рилс очень прикольный получился. Причем кружка реально случайно разбилась. Классная такая", - рассказала Оксукпаева.

Она также добавила, что никогда не дарит мужу подарки, и на это у нее есть причины.

"Наш отец очень неблагодарный человек. Всегда ему не нравится, и он прям всем видом это показывает. И заставляет идти сдавать. А когда мне он дарит какие-то безвкусные **внотопы, я делаю вид, что все окей", - высказалась блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980475-karina-oksukpaeva-razveyala-slova-o-podarennoy-muzhem-mashine-i-nazvala-ego-neblagodarnym-video/