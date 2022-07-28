Гульнара Сильбаева раскрыла национальность своих предков, показав фото бабушки

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Казахстанская актриса Гульнара Сильбаева, отвечая на вопросы фанатов, рассказала, кем по национальности являются ее предки, и показала фото бабушки, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Гульнары в Instagram спросил актрису, казашка ли она по национальности.

"Моя бабушка (мама моей мамы) - татарка. Это моя бабушка Майнур", - ответила Сильбаева, показав архивное фото прародительницы.

Story Гульнары Сильбаевой. Фото: instagram.com/naarah_s

Ранее юмористка опубликовала свои фото в купальнике с подросшим сыном Зейном.

"Какая вы бомбовая стали, Гульнара", "Какие же вы крутышки", "Какой малыш лапочка, очень похож на вас, пусть будет счастлив", "Красивые такие", "Гульнарочка - красотка! Будьте счастливы", - прокомментировали поклонники Гульнары.

Напомним, мы писали, как Гульнара Сильбаева рассказала о размолвке с Нуртасом Адамбаем. Причиной послужили различия во взглядах на кинокартины, демонстрирующие отношения между представителями ЛГБТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980556-gulnara-silbaeva-raskryla-natsionalnost-svoih-predkov-pokazav-foto-babushki/