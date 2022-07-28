Гульнара Сильбаева раскрыла национальность своих предков, показав фото бабушки
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Казахстанская актриса Гульнара Сильбаева, отвечая на вопросы фанатов, рассказала, кем по национальности являются ее предки, и показала фото бабушки, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков Гульнары в Instagram спросил актрису, казашка ли она по национальности.
"Моя бабушка (мама моей мамы) - татарка. Это моя бабушка Майнур", - ответила Сильбаева, показав архивное фото прародительницы.
Ранее юмористка опубликовала свои фото в купальнике с подросшим сыном Зейном.
"Какая вы бомбовая стали, Гульнара", "Какие же вы крутышки", "Какой малыш лапочка, очень похож на вас, пусть будет счастлив", "Красивые такие", "Гульнарочка - красотка! Будьте счастливы", - прокомментировали поклонники Гульнары.
Напомним, мы писали, как Гульнара Сильбаева рассказала о размолвке с Нуртасом Адамбаем. Причиной послужили различия во взглядах на кинокартины, демонстрирующие отношения между представителями ЛГБТ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980556-gulnara-silbaeva-raskryla-natsionalnost-svoih-predkov-pokazav-foto-babushki/