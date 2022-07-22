40-летняя Анастасия Макеева призналась, что хочет родить ребенка

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Российская актриса Анастасия Макеева, которую обвиняют в разрушении первой семьи своего мужа, дала понять, что мечтает родить ребенка. С этой целью она прошла через обряд венчания с супругом.

В интервью изданию "Теленеделя" актриса рассказала, с какой целью решила обвенчаться с Романом Мальковым.

"Когда в моей жизни появился Роман, я сердцем почувствовала, что только отец небесный может позаботиться о нас. Так мы пришли к своему решению венчаться. Я уверовала, что именно брак на небесах подарит мне возможность родить ребенка. Я верю, что это правильное решение", - заявила Макеева.

Анастасия добавила, что венчание стало для нее с мужем "закономерным продолжением любви".

"Когда у людей настоящая любовь, не имеет значения рост, цвет глаз, зарплата, статусность, потому что есть другие категории. Среди которых — слияние душ, внутреннее ощущение тепла, комфорта, ласки, трепета, когда ты рядом с этим человеком, единение", - порассуждала она.

При этом знаменитость подчеркнула, что есть вещи, которые она не прощает. В число таких входит и предательство.

"А не прощаю, наверное, подлость и предательство, хотя во мне уже нет такой эмоции. Нет ни одного человека, к которому я испытываю непрощение, и это происходит не ради конкретного человека, а ради меня. Я прощаю всех ради себя, мне так проще и понятнее жить", - отметила Макеева.

Напомним, актриса Анастасия Макеева вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков - отец четверых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979816-40-letnyaya-anastasiya-makeeva-priznalas-chto-hochet-rodit-rebenka/