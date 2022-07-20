"Моя жемчужина июля": Ник Джонас трогательно поздравил Приянку Чопру с 40-летием

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото: instagram.com/nickjonas

"Мисс мира-2000", актриса и певица Приянка Чопра отметила 40-летие. С днем рождения ее тепло поздравил супруг - музыкант Ник Джонас. Он назвал жену "жемчужиной июля", передает NUR.KZ.

"С днем ​​рождения мою жемчужину июля. Для меня большая честь быть с тобой в этой сумасшедшей поездке под названием жизнь. Я тебя люблю, Приянка", - написал Ник в Instagram и разместил их совместные фотографии.

"Любовь моей жизни", - отреагировала именинница на поздравление мужа.

Подписчики поздравили королеву красоты с 40-летием и написали, что Ник и Приянка - прекрасная пара.

"Люблю вас, ребята. Счастлива за вас обоих!", "Лучшие", "Великолепная пара", "Всего наилучшего! Я надеюсь, что вы всегда останетесь такими счастливыми вместе!", "На эту любовь приятно смотреть", "Как это красиво", "Мое сердце тает. С днем рождения вашу прекрасную жену", - гласят комментарии.

Напомним, в конце января этого года Приянка и Ник стали родителями прелестной девочки, которая родилась благодаря суррогатной матери. Свою дочь молодые родители назвали индийским именем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979351-moya-zhemchuzhina-iyulya-nik-dzhonas-trogatelno-pozdravil-priyanku-chopru-s-40-letiem/