"Прости, что не уберегли": Алия Телебарисова посвятила трогательный пост Денису Тену

Денис Тен и Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса Алия Телебарисова опубликовала в соцсети фото с Денисом Теном, снятое в момент их последней встречи в Лос-Анджелесе. Она отметила, что Денис был настоящим патриотом своей страны, передает NUR.KZ.

"Фото с нашей последней встречи в Лос-Анджелесе 28 марта 2018, тогда Денис показался мне расстроенным после полученных травм и выступления в Южной Корее. Видно было, что переживал.

Ты прославлял нашу страну, был настоящим патриотом, всем казахам казах! Чемпион! Прости, что не уберегли", - написала Алия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Алия отметила, что Денис всегда будет жить в памяти близких, друзей и всего казахстанского народа. 19 июля 2018 года фигурист стал жертвой нападения с ножом в центре Алматы.

Любим, помним, ценим все, что ты сделал для своей страны и людей!" - призналась она.

Сторис Алии Телебарисовой. Скриншот: instagram.com/aliya_anuarbek

Алия отметила, что в Алматы будет представлен фильм, снятый по проекту Дениса Тена.

"Ты так быстро жил. Пытался объять необъятное. И у тебя это получалось. Везде преуспевал! И вот сегодня покажут твое творение - фильм "Слепая любовь". Только ты и мог писать про любовь, ведь в тебе ее было так много!" - написала Алия.

Сторис Алии Телебарисовой. Скриншот: instagram.com/aliya_anuarbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979188-prosti-chto-ne-uberegli-aliya-telebarisova-posvyatila-trogatelnyy-post-denisu-tenu/