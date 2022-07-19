Фильм по проекту Дениса Тена представят в Алматы
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Сегодня, 19 июля, в годовщину смерти всемирно известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, в Алматы представят художественный фильм "Слепая любовь", снятый по проекту спортсмена, передает NUR.KZ.
Пост о предстоящем фильме был опубликован на официальной странице проекта в Instagram.
Как говорится в описании к видеоролику, история фильма начинается с "банальной ситуации, когда переписка в Сети перерастает в любовь".
Однако далее зрителю предстоит узнать, что главная героиня картины глухонемая, а главный герой слеп, и они оба не знают, как признаться друг другу в своих особенностях.
"Фильм о наивной, искренней и безграничной любви между особенными людьми в формате screen-life.
Это история о виртуальном пространстве, которое выравнивает шансы тех, кто ограничен физически с рождения, размывает географические и ментальные границы", – говорится в посте.
Показ картины на больших экранах начнется 28 июля.
Напомним, что ровно 4 года назад 19 июля Денис Тен был убит в результате нападения с ножом в центре Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979155-film-po-proektu-denisa-tena-predstavyat-v-almaty/