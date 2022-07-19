Регина Тодоренко рассказала, как рожала в компании мужа и трехлетнего сына

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала, как рожала в компании своего мужа и трехлетнего сына, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале Регина рассказала, как во время схваток отправилась в тренажерный зал.

В итоге ребенок появился на свет через два часа после приезда Тодоренко в роддом.

"А еще я мечтала, чтоб малыша мы встретили всей семьей. К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека.

Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар.

На схватках я очень глубоко дышала. В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", - рассказала телеведущая.

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко родила второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979075-regina-todorenko-rasskazala-kak-rozhala-v-kompanii-muzha-i-trehletnego-syna/