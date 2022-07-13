"Было пережито многое": Даурен Айдаркулов совершил третье паломничество в Мекку

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Отечественный актер и шоумен Даурен Айдаркулов рассказал о том, что совершил третий хадж в Мекку. Он признался, что в этот раз подошел к этому важному событию в своей жизни более осознанно, передает NUR.KZ.

Даурен Айдаркулов рассказал, что впервые совершил хадж в 2011 году, через год ему удалось вновь побывать в Мекке.

"За прошедшие десять лет в моей жизни было пережито многое. И мощные взлеты, и резкие падения. И пополнения в семье, и потеря семьи. И финансовая независимость и большие долги.

Просто я хочу сказать, что практически все, что я просил для этой жизни, свершилось - дети, кино, деньги, путешествия", - признался актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Айдаркулов отметил, что за эти годы многое осознал.

"Я вновь прошу у Аллаха о благе в мире этом и в мире вечном. Но прошу уже с другим осознанием, другим знанием, другим пережитым прошлым.

Я понял, что все, что ты попросишь Аллах даст! Но вопрос: сможешь ли ты вести праведную жизнь, имея новые блага. Или эти блага потопят тебя так глубоко, что лучше бы их вообще не было. Это был мой путь", - поведал он.

Напомним, ранее Даурен Айдаркулов признал вину за оба развода, отметив, что его бывшие жены ни в чем не виноваты. Многодетный отец также пожаловался на несбывшиеся планы о женитьбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978197-bylo-perezhito-mnogoe-dauren-aydarkulov-sovershil-trete-palomnichestvo-v-mekku/