"У нас равное партнерство": Ольга Орлова ответила на вопрос, заключала ли брачный контракт

Ольга Орлова с супругом. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова, не так давно вышедшая замуж во второй раз, ответила на вопрос подписчиков о том, заключала ли брачный договор с мужем. Артистка заявила, что у них "равное партнерство", передает NUR.KZ.

Ольга Орлова часто устраивает вечера откровений с подписчиками в Instagram. В этот раз ее спросили, что делать, если не имеешь представления, как быть счастливым в браке.

"Возможно, я тоже не самый счастливый пример для моего ребенка. Но я всегда старалась найти того, в ком я буду уверена, что это точно мой человек.

Но так получалось, что зачастую шла на компромисс, потому что все вокруг говорили: "Опусти планку, не бывает все в одном человеке". И это было ошибкой!

Бывает! Бывает все в одном человеке прекрасно, когда он сам этого очень хочет и когда он работает над собой, чтобы быть лучше", - заявила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артистка призналась, что много работала над собой и своими ошибками. Она дала себе установку, что встретит идеального мужчину. Отметим, что в декабре прошлого года экс-солистка группы "Блестящие" снова вышла замуж.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Подписчики поинтересовались, заключали ли брачный контракт супруги. Ольга рассказала, что никакого договора они не оформляли. В этом не было смысла, поскольку оба являются достаточно обеспеченными людьми, заверила артистка.

"У нас равное партнерство", - ответила она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978061-u-nas-ravnoe-partnerstvo-olga-orlova-otvetila-na-vopros-zaklyuchala-li-brachnyy-kontrakt/