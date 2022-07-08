"Была большая ошибка": сделавшая ЭКО Наталья Фриске высказалась об отце своей дочери

Наталья Фриске с дочерью. Фото: instagram.com/friske_natalia

Наталья Фриске, не так давно ставшая матерью, высказалась об отце своего ребенка. Она заявила, что не общается с ним и рассказала о своей ошибке, передает NUR.KZ.

8 апреля сестра покойной Жанны Фриске впервые стала мамой. Позже Наталья рассказала, какое имя получила ее дочь.

В своем Instagram Наталья призналась, что ее дитя похоже на всех, кроме нее.

Наталья Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia

Один из подписчиков новоиспеченной мамы спросил, живет ли она с отцом Луны. На это Наталья ответила отрицательно.

"Нет, и не общаемся с ним. Была большая ошибка, что позволила встретить нас из роддома", - заявила Фриске.

Она также отметила, что не видит смысла сейчас знакомить дочь с отцом.

Малышка Луна появилась на свет благодаря процедуре ЭКО. Пол ребенка Наталья выбрала сама. Про саму процедуру она спокойно рассказывает всем желающим.

"В этом ничего такого нет, многие девочки ищут поддержки, и я знаю, что это такое, когда ты очень хочешь забеременеть, а не можешь. Это очень тяжело, ты начинаешь потихоньку сходить с ума", - призналась женщина.

Она отметила, что сама очень долго думала над этим вопросом.

"На меня давили все, что мать-одиночка - это очень тяжело, что все будут осуждать, что ребенок должен быть в полной семье, что ее будут называть безотцовщиной. Знаете, я рада, что не послушала никого. Я счастлива и буду воспитывать счастливого ребенка", - высказалась Наталья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977605-byla-bolshaya-oshibka-sdelavshaya-eko-natalya-friske-vyskazalas-ob-ottse-svoey-docheri/