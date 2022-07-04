Потерявшая мужа Алия Телебарисова заговорила об одиночестве

Алия Телебарисова. Фото: www.instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса Алия Телебарисова, потерявшая мужа из-за его болезни, заговорила с подписчиками об одиночестве. Она призналась, что ее уберегает привычка видеть во всем позитив, передает NUR.KZ.

На личную тему Алия решила поговорить в своем Instagram.

"А вам не одиноко?" - спросили меня. Конечно, бывает одиноко, я ведь человек. И мне тоже не чужды все спектры чувств. Но расскажу вам историю: недавно дети уезжали в Боровое, и утром я впервые за долгое время проснулась в пустой квартире.

Подошла к раковине, наполнила стакан воды, глотнула и смотрела в окно на небо, и просто бесконечно благодарила Аллаха, что каждый день я просыпаюсь от детских шагов, идущих из спальни. Приходит осознание, что нет, ты не одинока, с тобой Аллах, с тобой твои дети, с тобой твоя семья, твои друзья! И это качество стараться видеть во всем позитив уберегает меня от бездны", - написала актриса.

Поклонники восхитились ее силой и пожелали ей счастья.

Напомним, ранее Алия рассказала о знакомстве с мужем, борьбе за него и его смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976766-poteryavshaya-muzha-aliya-telebarisova-zagovorila-ob-odinochestve/