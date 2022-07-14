Регина Тодоренко показала себя без белья на последних сроках беременности (фото)

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко выложила свое фото, сделанное на позднем сроке беременности. Она рассказала, что решила не узнавать пол ребенка до родов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram она показала подписчикам снимок, на котором позирует без белья в одной полупрозрачной накидке.

"Мальчик или девочка? Кто умеет разгадывать этот секрет по животу? Я решила не узнавать пол ребенка до момента встречи с малышом. В общем, самые яркие впечатления и гендер-пати оставила на роды.

Хочу ли я стать мамой девочки? Однозначно да! Это очень увлекательный и, уверена, невероятный опыт, совершенно другая энергия. Буду ли я рада мальчишке? 100%, ведь быть единственной женщиной в семье - это большая привилегия, особенно в семье с тремя Топаловыми", - написала телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978383-regina-todorenko-pokazala-sebya-bez-belya-na-poslednih-srokah-beremennosti-foto/