Муж Жании Джуринской порассуждал о том, как тяжело молодым семьям растить детей (видео)

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Данияр Хизметов порассуждал о том, как тяжело молодым парам растить детей самостоятельно. Он также озвучил количество людей, которые помогают им семье с новорожденным ребенком, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Данияр показал, как они с женой сидят на летней террасе некоего заведения.

"Вывели погулять. Дочку мы оставили дома с родителями, там все нормально, все схвачено. Сейчас Жания подышит свежим воздухом, буквально минут 20 и домой поедем, 30 минут, да?" - пошутил он.

В ответ Джуринская начала громко протестовать.

После этого предприниматель принялся рассуждать, как тяжело парам растить детей без помощи старшего поколения.

"Приехали мы домой, все хорошо, Жания не выдержала, соскучилась. Я не знаю, насколько соскучился, так нормально. Знаете, хорошо все-таки, когда дома кто-то есть, кто может присмотреть за твоим ребенком. Я сейчас понимаю, в семьях, где только муж и жена с новорожденным ребенком, блин, наверное, очень тяжело, вот прям очень тяжело. Если мы там с тремя-четырьмя помощниками как-то ходим, то там... Уважуха, респект!

Но еще больше я в шоке от семей, прикиньте, у кого близнецы родились. Вот двойня сразу. Как за двумя одновременно сразу смотреть? Кого первым кормить? Примерно там понимаешь, кого больше будешь любить", - посмеялся супруг актрисы.

Напомним, Актриса Жания Джуринская родила ребенка 16 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975862-muzh-zhanii-dzhurinskoy-porassuzhdal-o-tom-kak-tyazhelo-molodym-semyam-rastit-detey-video/