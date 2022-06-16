Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская высказалась о бывшей девушке своего мужа. Блогерша заявила, что ей все равно, что было у ее избранника до нее, передает NUR.KZ.

Ранее Жания упомянула, что ее муж до встречи с ней жил с девушкой на протяжении трех лет. Подписчики актрисы спросили у нее в Instagram, как она относится к этому факту.

"Мне искренне все равно, что было у Даника до меня. У меня все нормально с самооценкой. Я вообще адекват в этом плане. И даже запрещаю выкидывать парфюм, который она ему когда-то подарила. Мне аромат нравится. А муж его ассоциирует с нашими первыми свиданиями", - ответила Джуринская.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

В свою очередь, Данияр Хизметов тоже пообщался с поклонниками. Он обсудил с ними тему отношений на расстоянии, измен и отказе от алкоголя.

По мнению блогера, вопрос любви на расстоянии интересует лишь людей младше 20 лет.

"Все, кто старше, уже знает, что это бред - строить отношения, семью, не видясь, не находясь рядом, это невозможно", - убежден супруг актрисы.

Пользователи соцсети также спросили у Данияра, смог ли бы он простить измену.

"Измена - это нарушение законов мироздания. В любом случае придется отрабатывать карму. Прощать такое не нужно, правильнее будет уйти", - высказался он.

Как оказалось, блогер и предприниматель решил отказаться от алкоголя.

"Не скажу, что совсем, бывает раз в два-три месяца, могу выпить вина либо виски. Но не прям чтобы гулять, бухать. Не испытываю удовольствия от этого. Сейчас понимаю, что с трезвой головой жить лучше, ты более продуктивен, и в целом, трезвых развлечений более чем достаточно", - пояснил Хизметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974128-zhaniya-dzhurinskaya-vyskazalas-o-byvshey-devushke-svoego-muzha/